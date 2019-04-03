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В Ровно спасали кота: четыре дня на тонкой ветке и огромной высоте

Сегодня, 06:46

Один из спасателей наклонил ветку, а остальные поймали измученной животное

Фото: thejizn.com
В Ровно спасали кота: четыре дня на тонкой ветке и огромной высоте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/383/512/5ca3835123ef8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/383/512/5ca3835123ef8.jpg Запад Один из спасателей наклонил ветку, а остальные поймали измученной животное

В Ровно вчера, 2 апреля, около 15.00, спасатели ГСЧС,  возвращаясь с  ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов жителей улицы Гагарина, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и высоте примерно третьего этажа (9 метров).

С помощью пожарной лестницы один из спасателей залез на дерево и осторожно наклонил ветвь дерева, на которой находился кот. Между тем, другие спасатели поймали кота на руки.

Люди искренне поблагодарили сотрудников Службы спасения Ровно за отзывчивость и скорую помощь.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове из-за песчаной бури кот два дня просидел на дереве. Вызволять пугливое животное пришлось сотрудникам Службы спасения животных. А  в Киеве спасли кота-экстремала, который четыре дня провел на дереве.

Также мы писали, что во Львове спасали кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и громко орал.

Кроме этого, сообщалось, в Центре реабилитации диких животных Галицкого национального природного парка выходили лесного кота, попавшего в капкан браконьеров.

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Тег спасатели, дерево, кот, ветка

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