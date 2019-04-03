В Ровно спасали кота: четыре дня на тонкой ветке и огромной высоте
Один из спасателей наклонил ветку, а остальные поймали измученной животное
В Ровно вчера, 2 апреля, около 15.00, спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов жителей улицы Гагарина, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и высоте примерно третьего этажа (9 метров).
С помощью пожарной лестницы один из спасателей залез на дерево и осторожно наклонил ветвь дерева, на которой находился кот. Между тем, другие спасатели поймали кота на руки.
Люди искренне поблагодарили сотрудников Службы спасения Ровно за отзывчивость и скорую помощь.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове из-за песчаной бури кот два дня просидел на дереве. Вызволять пугливое животное пришлось сотрудникам Службы спасения животных. А в Киеве спасли кота-экстремала, который четыре дня провел на дереве.
Также мы писали, что во Львове спасали кота, который три дня не мог спуститься с 18-метровой высоты и громко орал.
Кроме этого, сообщалось, в Центре реабилитации диких животных Галицкого национального природного парка выходили лесного кота, попавшего в капкан браконьеров.
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