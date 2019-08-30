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В Ровно спустили на воду боевую лодку викингов

30 августа, 15:23

Боевое плавсредство испытали на главном озере города

В Ровно спустили на воду лодку викингов, так называемый драккар – боевое плавсредство древних скандинавов. Его испытали на главном озере города.

Лодку построили путешественники на территории краеведческого музея. Первый спуск плавсредства прошел успешно. Надеются, что со временем неподалеку Ровно построят целый городок времен Киевской Руси.

"Мы планируем воспроизвести здесь территорию времен Руси. Это Х-ХІІ века. В ІХ веке здесь уже плавали такие лодки. Они приходили сюда, плавали по рекам по Горыни", – рассказал автор идеи Юрий Ойцюсь.

Напомним, недавно в Сумской области городок Тростянец на два дня погрузился в эпоху Средневековья. Сюда, на фестиваль "Старая крепость" съехались более полутысячи реконструкторов из четырех стран. Этот фестиваль в регионе провели в десятый раз.

Кроме того, ранее в Черкасской области прошел семнадцатый мотофестиваль "Тарасовая Гора". В этом году тут собрались тысячи байкеров. 

А в Каменец-Подольском прошел фестиваль воздушных шаров. Экипажи из разных городов Украины катали всех желающих на высоте более тысячи метров.

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