В Ровно суд признал виновной 16-летнюю демонстрантку, требовавшую импичмента президента
Семья намерена подать апелляцию
В Ровно суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу виновной в административном правонарушении, которое имело место 25 мая.
Тогда Коцюруба вместе с товарищем в центре города держали плакаты, на одном из которых, в частности, была надпись "импичмент президенту". Полиция пригласила демонстрантов в участок и составила протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций. Также протокол составили и на мать несовершеннолетней, сообщает UA:Рівне.
Дело получило резонанс за пределами области, была реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях – не обязанность, а право.
Однако, как рассказала мать Дарьи Наталья, в Ровенском городском суде посчитали иначе. Решение там вынесли еще 13 июня.
"Была в суде, забрала решение судьи Дионисьевой. У нас – предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность", - рассказала мать несовершеннолетней демонстрантки.
Отдельно суд должен рассмотреть дело о ненадлежащем воспитании Дарьи ее матерью.
Товарища Дарьи Романа суд также признал виновным.
Ранее суд признал Дарью Коцюрубу виновной в расклеивании листовок, которые в полиции назвали агитацией без выходных данных. В этом деле произошел конфуз: матери девушки сначала в суде дали постановление о том, что ее дочь признали невиновной, а потом, когда в полиции обнародовали другое постановление, где Дарья все же признана виновной, в суде отметили, что произошла ошибка.
Как сообщалось, Украина призвала международное сообщество усилить давление на Россию в связи с суровыми приговорами, вынесенными крымским татарам.
Также напомним, что в обращении Верховной Рады названы фамилии 52 граждан Украины , которые незаконно удерживаются в РФ.
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