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В Ровно суд признал виновной 16-летнюю демонстрантку, требовавшую импичмента президента

26 июня, 11:30

Семья намерена подать апелляцию

В Ровно суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу виновной в административном правонарушении, которое имело место 25 мая.

Тогда Коцюруба вместе с товарищем в центре города держали плакаты, на одном из которых, в частности, была надпись "импичмент президенту". Полиция пригласила демонстрантов в участок и составила протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов и демонстраций. Также протокол составили и на мать несовершеннолетней, сообщает UA:Рівне.

Дело получило резонанс за пределами области, была реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях – не обязанность, а право.

Однако, как рассказала мать Дарьи Наталья, в Ровенском городском суде посчитали иначе. Решение там вынесли еще 13 июня.

"Была в суде, забрала решение судьи Дионисьевой. У нас – предупреждение, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность", - рассказала мать несовершеннолетней демонстрантки.

Отдельно суд должен рассмотреть дело о ненадлежащем воспитании Дарьи ее матерью.

Товарища Дарьи Романа суд также признал виновным.

Ранее суд признал Дарью Коцюрубу виновной в расклеивании листовок, которые в полиции назвали агитацией без выходных данных. В этом деле произошел конфуз: матери девушки сначала в суде дали постановление о том, что ее дочь признали невиновной, а потом, когда в полиции обнародовали другое постановление, где Дарья все же признана виновной, в суде отметили, что произошла ошибка.

Как сообщалось, Украина призвала международное сообщество усилить давление на Россию в связи с суровыми приговорами, вынесенными крымским татарам.

Также напомним, что в обращении Верховной Рады названы фамилии 52 граждан Украины , которые незаконно удерживаются в РФ.

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Тег суд, акция, импичмент, протест, ровно

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