В Ровно у дверей частного дома взорвалась граната

Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5

В Ровно у дверей частного дома взорвалась граната 2019-02-12T11:04:00+02:00 Запад Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5

В Ровно ночью под дверью частного дома произошел взрыв. В доме находились двое супругов и 15-летний сын. Никто из них, к счастью, не пострадал.

"12 февраля, около 2:20, 47-летняя жительница областного центра сообщила, что неизвестный перед входной дверью ее дома бросил взрывоопасный предмет", – сообщают в полиции.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что злоумышленник через незамкнутую калитку вошел на территорию частного дома и бросил под входные двери взрывоопасный предмет.

В результате взрыва поврежден фасад, оконное стекло входной двери, частично плитку на лестнице, навес и окно над дверью.



Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5. Ее обломки изъяли и отправили на экспертизу.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (хулиганство). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ранее во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Кроме этого, мы писали, что в Сваляве Закарпатской области мужчина во время конфликта с сожительницей взорвал гранату.

Также в в Луцке в собственном дворе от взрыва гранаты погиб мужчина.

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