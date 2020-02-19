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В Ровно учительница попалась на торговле наркотиками

19 февраля, 03:05

Женщину задержали после продажи шести доз амфетамина

/ Фото: Нацполиция

В Ровно 32-летнюю преподавательницу одного из учебных заведений города задержали на торговле наркотиками.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, женщина, которая воспитывает малолетнего сына и преподает в одном из учебных заведений, занималась продажей метамфетамина.

"За 600 гривен 32-летняя жительница продала психотропное вещество метамфетамин. Аналогичное вещество обнаружили у нее полицейские и во время обыска по месту жительства", – говорится в сообщении.

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Копы добавили, что женщина была задержана после продажи шести доз наркотического вещества, а в ее квартире обнаружили еще один пакетик, а также около 10 блистеров с таблетками.

"Все изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет приниматься процессуальное решение, в том числе и вручение злоумышленнице подозрения в совершении преступления", – добавили в полиции.

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Уголовное производство было открыто по статье "сбыт психотропных веществ", которая грозит заключением на срок до восьми лет.

Напомним, не так давно в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Источник: Сегодня

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