В Ровно в дом депутата бросили гранату

В результате взрыва была повреждена металлическая кровля особняка

В полицию Ровно сегодня, 10 октября, около 14:00 поступило сообщение от 45-летнего местного жителя, что на крыше его частного дома, расположенного на ул. Костромской, обнаружены повреждения от взрыва.

Как объяснил хозяин, около трех ночи он услышал подозрительный звук, впрочем этому не придал значения, поскольку решил, что это могла быть петарда. Об этом сообщают в полиции.

В ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната "РГД-5". В результате взрыва была повреждена металлическая кровля крыши.

По данному факту открыто досудебное расследование по части 4 статьи 296 УКУ (хулиганство). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

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