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В Ровно в дом депутата бросили гранату

10 октября, 18:30

В результате взрыва была повреждена металлическая кровля особняка

В полицию Ровно сегодня, 10 октября, около 14:00 поступило сообщение от 45-летнего местного жителя, что на крыше его частного дома, расположенного на ул. Костромской, обнаружены повреждения от взрыва.

Как объяснил хозяин, около трех ночи он услышал подозрительный звук, впрочем этому не придал значения, поскольку решил, что это могла быть петарда. Об этом сообщают в полиции.

В ходе осмотра специалисты-взрывотехники установили, что на крыше дома депутата городского совета взорвалась граната "РГД-5". В результате взрыва была повреждена металлическая кровля крыши.

По данному факту открыто досудебное расследование по части 4 статьи 296 УКУ (хулиганство). Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Ранее в Ровно возле дома судьи стреляли и прогремел взрыв.

Ранее в Ровно на улице Котляревского прогремел взрыв. Как оказалось, неизвестный бросил гранату в частный жилой дом.

Ранее в Ровно бросили гранату в жилой дом, где проживает владелец хозяйства с женой и ребенком.

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Источник: Сегодня

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