В Ровно водитель троллейбуса попался в состоянии наркотического опьянения

Сегодня, 13:46

Водитель троллейбуса был задержан копами с признаками наркотического опьянения


В Ровно стражи порядка задержали водителя троллейбуса, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Как стало известно, 43-летний водитель коммунального транспорта странно вел себя за рулем, проявлял неадекватность и нарушал правило дорожного движения, а потому пассажиры вызвали полицию.

Копы изъяли у водителя удостоверение и составили админпротокол об управлении троллейбусом в состоянии опьянения.

"Во время общения инспекторы заметили явные признаки наркотического опьянения. Пройти осмотр на определение состояния водитель согласился, но, прибыв в медучреждение в присутствии свидетелей в установленном законом порядке, от лабораторного исследования биологических веществ отказался", – подчеркнула Оксана Юрченко, руководитель пресс-службы управления патрульной полиции Ровенской области.

Напомним, в Запорожье поздним вечером 1 августа патрульные полицейские остановили маршрутное такси, чтобы проверить техническое состояние транспорта и обнаружили, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее мы писали о том, что, по словам экспертов, причиной аварии может стать не только неисправный автобус, но также жара и духота. Маршрутчикам все чаще становится плохо за рулем. Журналисты разбирались, что делать, если водитель потерял сознание во время движения.

На днях в Киевской области четыре человека получили травмы из-за того, что водителю маршрутки стало плохо во время движения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими маршрутками.
водитель, троллейбус, наркоман, ровно

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"Сегодня"

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