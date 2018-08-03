В Ровно водитель троллейбуса попался в состоянии наркотического опьянения

В Ровно стражи порядка задержали водителя троллейбуса, который находился в состоянии наркотического опьянения.

Как стало известно, 43-летний водитель коммунального транспорта странно вел себя за рулем, проявлял неадекватность и нарушал правило дорожного движения, а потому пассажиры вызвали полицию.

Копы изъяли у водителя удостоверение и составили админпротокол об управлении троллейбусом в состоянии опьянения.

"Во время общения инспекторы заметили явные признаки наркотического опьянения. Пройти осмотр на определение состояния водитель согласился, но, прибыв в медучреждение в присутствии свидетелей в установленном законом порядке, от лабораторного исследования биологических веществ отказался", – подчеркнула Оксана Юрченко, руководитель пресс-службы управления патрульной полиции Ровенской области.

Напомним, в Запорожье поздним вечером 1 августа патрульные полицейские остановили маршрутное такси, чтобы проверить техническое состояние транспорта и обнаружили, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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