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В Ровно водители Mercedes не поделили дорогу: пятеро пострадавших

19 июня, 11:45

Один из пассажиров находится в реанимации в тяжелом состоянии

В Ровно в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек. ДТП произошло вчера, 18 июня, в 18:35 на выезде из областного центра на улице Киевской.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что 21-летний водитель Mercedes-Benz Е280, житель села Обаров, двигаясь в направлении Киева по левой крайней полосе, пересек двойную сплошную, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение со встречным автомобилем Mercedes-Benz Е300Д, под управлением 45-летнего жителя Ровно. Об этом сообщают в полиции.

В результате ДТП двух водителей и трех пассажиров на "скорой" доставили в медучреждения. 22-летний житель Ровенского района, пассажир автомобиля Mercedes-Benz Е280 находится в реанимационном отделении с политравмой.

Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, в котором один человек погиб и трое получили травмы.


ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах.

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Тег авария, ДТП, реанимация, ровно

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Источник:

Сегодня

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