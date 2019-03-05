В Ровно вокруг стерилизационного центра разгорелся скандал

Волонтеры требуют уволить руководителя коммунального заведения

Фото: Pixabay

В Ровно вокруг стерилизационного центра разгорелся скандал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/542/4eb/5c65424eb3570.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/542/4eb/5c65424eb3570.jpg 2019-03-05T13:16:00+02:00 Запад Волонтеры требуют уволить руководителя коммунального заведения

В стерилизационном центре удерживают более сотни животных. Основная претензия волонтеров к руководителю – животных тут плохо кормят и ухаживают. Обвинения зоозащитников руководитель центра, в свою очередь, отвергает.

Примечательно, что Ровенский стерилизационный центр – коммунальное учреждение. На содержание бездомных животных в этом году из местного бюджета выделили 800 тысяч гривен. Но этого, как уверяет руководитель, мало.

В конфликт между волонтерами и центром мэрия не вмешивается. Волонтерам чиновники предлагают создать общественную организацию, которой могут передать управление центром. На данный момент стерилизационный центр проверяет Госпродслужба, которая и даст ответ – в соответствующих ли условиях содержат животных.

Напомним, вчера Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.

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