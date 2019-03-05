В Ровно вокруг стерилизационного центра разгорелся скандал
Волонтеры требуют уволить руководителя коммунального заведения
В стерилизационном центре удерживают более сотни животных. Основная претензия волонтеров к руководителю – животных тут плохо кормят и ухаживают. Обвинения зоозащитников руководитель центра, в свою очередь, отвергает.
Примечательно, что Ровенский стерилизационный центр – коммунальное учреждение. На содержание бездомных животных в этом году из местного бюджета выделили 800 тысяч гривен. Но этого, как уверяет руководитель, мало.
В конфликт между волонтерами и центром мэрия не вмешивается. Волонтерам чиновники предлагают создать общественную организацию, которой могут передать управление центром. На данный момент стерилизационный центр проверяет Госпродслужба, которая и даст ответ – в соответствующих ли условиях содержат животных.
Напомним, вчера Верховная Рада отказалась усилить наказание за случаи живодерства в Украине. Народные депутаты не поддержали законопроект №6598 о внесении изменений в законодательство в сфере охраны животного и растительного мира.
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