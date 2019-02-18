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В Ровно возле магазина произошла драка со стрельбой

Сегодня, 18:31

Пьяные юноши набросились на предпринимателя из-за замечания, после чего мужчина открыл стрельбу

В Ровно возле магазина произошла драка со стрельбой Запад Пьяные юноши набросились на предпринимателя из-за замечания, после чего мужчина открыл стрельбу

В Ровно предприниматель стрелял в двух молодых людей, которые справляли нужду возле его магазина. Сначала мужчина сделал ребятам устное замечание, но те набросились на него с кулаками. Подробности инцидента узнавали журналисты "Сегодня".

Драка и стрельба произошли днем возле магазина и остановки общественного транспорта. Конфликт начался с того, что двое выпивших юношей решили справить нужду на заднем дворе магазина. Владелец сделал замечание двум парням, но ребята бросились на предпринимателя с кулаками. После удара в голову мужчина достал из автомобиля пистолет и выпустил по пуле в каждого. Одному юноше он попал в плечо, а другому в пах.

Юноши получили легкие ранения, поэтому их в больнице не оставляли. Драку со стрельбой под магазином полиция расследует как хулиганство с применением оружия.

"Полицейские установили, что выстрел осуществлен из устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями. Травматический пистолет изъяли вместе с соответствующими документами", – рассказала "Сегодня" спикер Нацполиции в Ровенской области Мария Юстицкая.

Сам предприниматель тоже получил ушибы головы в столкновении с дебоширами. На данный момент следователи выясняют, не вышел ли владелец магазина за пределы самообороны, когда начал стрелять.

Ране мы писали о том, что в центре Кропивницкого 15 пьяных подростков напали на четверых – били изо всей силы, но никто из прохожих не вызвал полицию. В результате двое пострадавших оказались в больнице.

Также напомним, в Теплицком районе Винницкой области во время драки погиб мужчина. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Тег драка, стрельба, ровно, предприниматель, юноши

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