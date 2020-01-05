В Ровно возле ночного клуба произошла стрельба

В результате инцидента был ранен 25-летний мужчина

Фото: rivnepost.rv.ua

В Ровно произошла стрельба возле ночного клуба "Лагуна". Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент случился в ночь на 5 января.

"В 05:11 поступило сообщение о том, что на улице Соборная в областном центре вблизи развлекательного заведения неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из пистолета", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего местного жителя.

По предварительным данным, из травматического пистолета. Лица, причастные к инциденту, уехали с места происшествия на легковом автомобиле.

В настоящее время участников инцидента разыскивает полиция. Было открыто досудебное расследование открыто по статье "хулиганство".

Потерпевшего, 25-летнего ровенчанина, который получил легкие телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпустили.

Напомним, что в столице продолжаются поиски стрелка, который на днях расстрелял мужчину в киевском Гидропарке. По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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