В Ровно возобновляют отопительный сезон
Отопление включат в связи с похолоданием, но только на один день
По данным гидрометцентра, завтра с утра в Ровно прогнозируется очень низкая температура воздуха. Поэтому предприятие "Ривнетеплоэнерго" инициировало продолжить отопительный сезон еще на один день.
"Городская власть поддержала инициативу и сегодня, будет выдано соответствующее распоряжение. Отопление будет отключено 16 апреля, после обеда. Отмечаем, что по данным гидрометцентра с обеденного времени 16 апреля среднесуточная температура будет выше +8 С", – сообщается на сайте ровенской мэрии.
Добавим, что с 11 апреля теплоснабжающие предприятия возобновили подачу отопления и во Львове. Как отмечают тепловики, 97% всех потребителей жилого фонда, который обслуживает "Львовтеплоэнерго", имеют общедомовые счетчики. Они сами могут регулировать подачу тепла в дом: устанавливать комфортную для них температуру и экономить средства.
Отметим, что из-за теплой погоды на улице жители столицы начали массово жаловаться на "жару" в квартирах. Киевляне интересуются, собираются ли власти раньше отключать отопление, ведь это помогло бы прилично сэкономить на оплате "коммуналки".
Также сообщалось, что на май в Украине запланировано новое повышение цены на газ, поэтому украинцам следует ждать и повышения стоимости горячей воды. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал эксперт Андрей Никончук.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ровно возобновляют отопительный сезон". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ровно бойцовский пес покусал четырехлетнего мальчика
Когда пес набросился на ребенка, он играл на площадке