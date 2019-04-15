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В Ровно возобновляют отопительный сезон

Сегодня, 15:18

Отопление включат в связи с похолоданием, но только на один день

Фото: Facebook

По данным гидрометцентра, завтра с утра в Ровно прогнозируется очень низкая температура воздуха. Поэтому предприятие "Ривнетеплоэнерго" инициировало продолжить отопительный сезон еще на один день.

"Городская власть поддержала инициативу и сегодня, будет выдано соответствующее распоряжение. Отопление будет отключено 16 апреля, после обеда. Отмечаем, что по данным гидрометцентра с обеденного времени 16 апреля среднесуточная температура будет выше +8 С", – сообщается на сайте ровенской мэрии.

Добавим, что  с 11 апреля теплоснабжающие предприятия возобновили подачу отопления и во Львове. Как отмечают тепловики, 97% всех потребителей жилого фонда, который обслуживает "Львовтеплоэнерго", имеют общедомовые счетчики. Они сами могут регулировать подачу тепла в дом: устанавливать комфортную для них температуру и экономить средства.

Отметим, что из-за теплой погоды на улице жители столицы начали массово жаловаться на "жару" в квартирах. Киевляне интересуются, собираются ли власти раньше отключать отопление, ведь это помогло бы прилично сэкономить на оплате "коммуналки". 

Также сообщалось, что на май в Украине запланировано новое повышение цены на газ, поэтому украинцам следует ждать и повышения стоимости горячей воды. Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал эксперт Андрей Никончук.

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Тег Львов, отопительный сезон, ровно, холода

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Источник:

Сегодня

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