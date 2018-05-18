В Ровно задержали банду из "бойцов ВСУ"

В Ровно разоблачили организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих ВСУ.

"В состав банды входили ранее судимые за уголовные преступления местные жители. Злоумышленники занимались сбытом психотропных веществ, переделанного огнестрельного оружия и незаконной добычей янтаря-сырца. С целью маскировки злоумышленники использовали военную форму одежды установленного образца", – сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов дела в областном центре, во время сбыта очередной партии метамфетамина.

Во время обысков по месту их жительства было обнаружено большое количество психотропных веществ и марихуаны, патроны различного калибра, холодное оружие, а также янтарь-сырец. Изъятые предметы и вещества направлены для проведения экспертизы.

Двум задержанным сообщили о подозрении и отправили под стражу. Продолжаются следственные действия для остальных участников банды.

Напомним, недавно Ровенской области произошло вооруженное нападение. Около десяти неизвестных с оружием ворвались в гостинично-ресторанный комплекс в селе Бранев Корецкого района. Злоумышленники связали персонал, посетителей и отобрали большую сумму денег.

Также в Ровенской области полиция задержала банду из пяти человек, которые прославилась серией дерзких разбойных нападений.

Кроме этого, ровенские полицейские обнаружили цех переработки нелегального янтаря, организованный гражданином Турции, в котором была изъята солидная партия готовых изделий и сырья.