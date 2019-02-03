В Ровно задержали рецидивиста-"гастролера", обокравшего храм

Мужчина разбил ящики для пожертвований в храме

В Ровно разоблачили грабителя храмов. Фото: Нацполиция

В Ровно задержали рецидивиста-"гастролера", обокравшего храм //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/68a/818/5c568a8186eb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/68a/818/5c568a8186eb1.jpg 2019-02-03T08:37:34+02:00 Запад Мужчина разбил ящики для пожертвований в храме

В Ровно задержали ранее судимого "гастролера", который обокрал храм. Об этом сообщили в прес-службе областного управления Нацполиции.

Следственно-оперативная группа установила, что 34-летний уроженец Хмельницкой области после окончания богослужения спрятался в соборе. Когда же все двери закрыли, мужчина разбил четыре ящика для пожертвований, откуда забрал лишь крупные купюры на общую сумму 7200 гривен.

Когда же он пытался выбить одну из дверей, подозрительные звуки услышал диакон, который обходил территорию и сразу же вызвал полицейских.

"Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении кражи и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщил заместитель начальника Ровненского отдела полиции, начальник следственного отдела Павел Пастушок.

Выяснилось, что уроженец Хмельницкой области уже привлекался к уголовной ответственности за уголовные правонарушения, совершенные на территории других областей. Кроме того, сейчас разыскивается за совершение преступлений в Тернопольской области.

Напомним, недавно в Одессе полиция разоблачила преступную группировку, которая обворовывала и грабила горожан.

А в Черкасской области полицейские разоблачили группу серийных воров, которые грабили храмы, клубы и офисы в селах.

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