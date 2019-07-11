В розыск объявлен начальник Волынской таможни ГФС

Чиновника подозревают во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением

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Завершено досудебное расследование в отношении начальника Волынской таможни ДФС, а также двух его подчиненных инспекторов таможни, которые получали взятки от физических лиц за беспрепятственный проезд через государственную границу Украины. Об этом сообщает на сайте ГПУ.

Такжеизвестно, что госбюджету нанесен ущерб в сумме свыше 300 тыс гриве, вследствие злоупотребления начальником Волынской таможни ГФС и инспекторами таможенного поста своим служебным положением.

"В 2017 году через Волынскую таможню ГФС из Польши на территорию Украины было ввезено спецтехнику. Однако с целью уклонения от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей, должностные лица таможни вывоз товара провели только на бумаге", – сказано в сообщении.

Кроме того, начальник Волынской таможни ГФС подозревается в незаконном использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации, а именно - в наблюдении за своим подчиненным – начальником одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС и членами его семьи. Указанную информацию получал и хранил с целью скомпрометировать подчиненного в будущем.

Учитывая, что подозреваемый на вызов не явился и местонахождение не известно, он объявлен в розыск.

Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную преступную схему ввоза автомобилей в Украину без уплаты налогов

Ранее детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ проводили обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.

Кроме этого, сообщалось, что на Буковине проводится ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский пообещал бороться с контрабандой в Закарпатской области и других регионах страны. Об этом он сказал во время представления нового главы Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко, назначенного накануне.

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