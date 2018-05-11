Что стало причиной гибели кур, выясняют специалисты, уже взяли образцы для анализов

В селе на Буковине нашли птичий могильник. Переполошил местных неприятный запах. Боятся болезней, поэтому требуют, чтобы птицеферму закрыли.

Причина вони – сотни мертвых кур, которых просто здесь закапывает местная птицефабрика. Тушки выбрасывают неподалеку жилых домов.

Что стало причиной гибели кур, выясняют специалисты. Уже взяли образцы для анализов.

Чтобы разобраться, почему сюда выбрасывают мертвую птицу, селяне пришли к ферме, но ее директор говорит, о могильнике сам узнал недавно.

Администрация обещает убрать тушки и провести служебное расследование. Но селяне не верят и планируют обращаться во всевозможные инстанции, чтобы птицефабрику закрыли.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киевской области во время проведения обыска на мясоперерабатывающем предприятии, которое связывают с незаконным оборотом денежных средств и уклонения от налогов, выявила экологически опасный могильник животных, сообщили в ведомстве

Также сообщалось, что во Львовской области обнаружили незаконный скотомогильник.