В селе на Прикарпатье произошел взрыв: женщина и двое детей попали в реанимацию

Двое детей и молодая женщина пострадали в результате взрыва котла в доме в селе Томашовцы Ивано-Франковской области. ЧП произошло после полудня в субботу, 8 февраля. Об этом сообщает издание "Галка".

Так, 27-летняя женщина получила ожоги 40% тела, а дети, 2014 и 2015 годов рождения, получили термические ожоги лица. Все они находятся в реанимации.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области в жилом доме взорвался котел. Погибла 35-летняя женщина. Трагедия произошла в селе Русская Лозовая в Дергачевском районе. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления. От полученных травм жительница дома скончалась на месте. Тело направили на экспертизу.

Также новости "Сегодня" писали, что в частном доме, в с. Турады Жидачовского района Львовской области в результате взрыва отопительного котла в жилом доме погиб мужчина 1956 года рождения.

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