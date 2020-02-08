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В селе на Прикарпатье произошел взрыв: женщина и двое детей попали в реанимацию

8 февраля, 14:51

ЧП произошло в селе Томашовцы

Двое детей и молодая женщина пострадали в результате взрыва котла в доме в селе Томашовцы Ивано-Франковской области. ЧП произошло после полудня в субботу, 8 февраля. Об этом сообщает издание "Галка".

Так, 27-летняя женщина получила ожоги 40% тела, а дети, 2014 и 2015 годов рождения, получили термические ожоги лица. Все они находятся в реанимации.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области в жилом доме взорвался котел. Погибла 35-летняя женщина. Трагедия произошла в селе Русская Лозовая в Дергачевском районе. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушения правил эксплуатации твердотопливного котла отопления. От полученных травм жительница дома скончалась на месте. Тело направили на экспертизу.

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Также новости "Сегодня" писали, что в частном доме, в с. Турады Жидачовского района Львовской области в результате взрыва отопительного котла в жилом доме погиб мужчина 1956 года рождения.

Также смотрите в сюжете о взрыве в селе в Винницкой области:

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