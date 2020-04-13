В селе на Закарпатье разоблачили бордель с несовершеннолетними (фото)

В борделе "работали" девушки 15 и 16 лет

В одном из сел Закарпатской области полицейские разоблачили бордель, в котором сексуальные "услуги" оказывали две несовершеннолетних девушки.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в организации гнезда разврата подозревают 22-летнего жителя села Большая Бийгань Береговского района.

"Сотрудники полиции совместно со спецназовцами провели оперативные мероприятия для разоблачения сутенера. В процессе фиксации преступной деятельности 22-летнего местного жителя выяснилось, что мужчина вынуждал к оказанию интимных услуг двоих несовершеннолетних девушек", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что 15-летняя жительница Виноградова и 16-летняя девушка из Мукачевского района должны были встретиться с очередным "заказчиком". При этом плату за их "услуги" сутенер присваивал полностью.

"Девушек к занятию проституцией он принуждал. В случае отказа выполнять указания мужчина угрожал им и применял против них силу", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи готовят ходатайство в суд для избрания фигуранту меры пресечения.

Напомним, что в Кривом Роге разоблачили стриптиз-клубы, в которых клиентам предлагали получить "дополнительные услуги". Ежемесячные доходы этих борделей превышали миллион гривен.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские пресекли работу четырех порностудий.

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