Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В селе на Закарпатье разоблачили бордель с несовершеннолетними (фото)

13 апреля, 16:48

Руслан Ровик

В борделе "работали" девушки 15 и 16 лет

В одном из сел Закарпатской области полицейские разоблачили бордель, в котором сексуальные "услуги" оказывали две несовершеннолетних девушки.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в организации гнезда разврата подозревают 22-летнего жителя села Большая Бийгань Береговского района.

"Сотрудники полиции совместно со спецназовцами провели оперативные мероприятия для разоблачения сутенера. В процессе фиксации преступной деятельности 22-летнего местного жителя выяснилось, что мужчина вынуждал к оказанию интимных услуг двоих несовершеннолетних девушек", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что 15-летняя жительница Виноградова и 16-летняя девушка из Мукачевского района должны были встретиться с очередным "заказчиком". При этом плату за их "услуги" сутенер присваивал полностью.

"Девушек к занятию проституцией он принуждал. В случае отказа выполнять указания мужчина угрожал им и применял против них силу", – говорится в сообщении.

Сейчас следователи готовят ходатайство в суд для избрания фигуранту меры пресечения.

Напомним, что в Кривом Роге разоблачили стриптиз-клубы, в которых клиентам предлагали получить "дополнительные услуги". Ежемесячные доходы этих борделей превышали миллион гривен.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские пресекли работу четырех порностудий.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Закарпатье проститутки проституция бордель Берегово Закарпатская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 13 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 13 апреляУкраина
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинахЗапад
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему
Контрабандист пытался вывезти из Украины 11 тысяч масок: ему "помогал" пограничник (фото, видео)Запад
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
В Тернополе жена не пустила на самоизоляцию мужа, который вернулся из Польши
В Тернополе жена не пустила на самоизоляцию мужа, который вернулся из ПольшиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...