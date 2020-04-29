Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,43
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В селе под Львовом коронавирус подхватили сразу более 20 человек

29 апреля, 22:54

Елена Вус

Ситуация в Давыдове находится под полным контролем Львовской ОГА и соответствующих служб

Вспышку заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в селе Давыдов Пустомытовского района Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"Более 20 инфицированных COVID-19 обнаружено в с. Давыдов Пустомытовского района. Соответствующие службы в течение дня проводят экспресс-тестирование жителей. Если полученные результаты положительны, то осуществляется дополнительный отбор биоматериала и анализ направляют на тест ПЦР. Сейчас медики устанавливают источник заноса вируса в указанный населенный пункт", – написал он на своей страничке в Facebook.

Реклама

По словам главы ОГА, в Давыдове проводят усиленные мероприятия по выявлению инфицированных и обеспечению порядка.

"Сейчас главной задачей является выявление всех носителей вируса, оказания медицинской помощи таким лицам и полная самоизоляция тех жителей села, которые контактировали с больными. Соответствующее распоряжение о принятии неотложных мер подписал руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Иван Собко", – отметил Козицкий.

Он заверил, что ситуация в Давыдове находится под полным контролем Львовской ОГА и соответствующих служб.

В тренде
Усиление обстрелов и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Реклама

Ранее во Львовской области от коронавирусной инфекции скончался еще один человек. Еще одной жертвой опасного вируса стал 74-летний житель города Рудно. Пациента перевели в Центр легочного здоровья 21 апреля, а 26-го подтвердили коронавирус. Скончался пациент 27 апреля. У него были сопутствующие патологии: гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца.

В свою очередь городской председатель Львова Андрей Садовый будет несколько дней работать из дома. Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, такую рекомендацию дали львовскому градоначальнику врачи, после того как сделали ему анализы на коронавирус.

О том, как живет Львов в условиях карантина, смотрите видео:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

село заражение коронавирус Львовска область Максим Козицкий COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 29 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 29 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 29 апреля и все подробности из регионовУкраина
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)Запад
В Почаеве после Пасхи
В Почаеве после Пасхи "с нарушениями" количество больных COVID-19 удвоилосьЗапад
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под Донецком
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под ДонецкомУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...