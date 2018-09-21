В селе Тернополськой области отравились около 200 человек: подробности

Сегодня, 13:32

Люди пострадали из-за авиационного окропления полей

Фото: zkug.ru
Фото: zkug.ru

В селе Иване-Пусте Борщевского района – массовое отравление людей из-за авиационного окропления полей пестицидами. Количество пострадавших составляет более 179 человек, 56 из них – дети. Никто из них не был госпитализирован. Все больные – на амбулаторном лечении.

"На место происшествия оперативно выехала группа специалистов. Люди, которые обратились за медпомощью, связывают ухудшение состояния здоровья с обработкой полей вблизи их села авиационным методом. Установлено, что руководство фирмы "Агрополис" нарушило процедуру уведомления органов местного самоуправления и населения", – сообщает ГУ Госпродпотребслужбы Тернопольской области.

Как оказалось, сельского голову об обработке полей никто заранее не предупреждал. Поэтому, информация не дошла и до местных жителей.

Согласно законодательству, руководство агрофирмы должно было сообщить жителям села не позднее, чем за 2 дня до проведения авиационного окропления. На видео, которое представили местные жители, видно, что не были соблюдены санитарно-защитные зоны при проведении этой обработки, а самолет разворачивался над жилыми домами.

Добавим, что препарат "Ураган-форте", который указан в сообщении зарегистрирован, разрешенный к использованию на территории Украины.

Ранее жители села Богдановка Кировоградской области жаловались, что их травят фермеры. Те обрабатывают поля химией, от которой погибает все вокруг.

А недавно на а Прикарпатье в селе Медыня Галицкого района заболел крупный рогатый скот, вместе с ним и люди. Пять коров получили легкое отравление и одна "буренка" – тяжелое. Также в реанимацию Галицкой ЦРБ попала 41-летняя женщина, которая пасла скот.

Специалисты Госпродпотребслужбы отобрали образцы почвы и растений для исследования на наличие пестицида, которым осуществлялась авиационная обработка. Отбор проб происходил в пределах санитарно-защитной зоны (то есть на расстоянии ближе одного километра к жилым территорий).

Результаты исследований, которые на данный момент проводит Фитосанитарная лаборатория, они будут известны примерно через 24 часа.

Вся информация также направлена к руководству ГУ Национальной полиции в Тернопольской области.
Тернополь, пестициды, поля, массовое отравление

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Источник:

"Сегодня"

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