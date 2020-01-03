В сельском клубе взорвался газ, пострадали восемь детей

Фото: tp.npu.gov.ua

В пятницу, 3 января, в помещении клуба в селе Угринов в Тернопольской области произошел взрыв.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Площадь возгорания от взрыва составила 30 квадратных метров.

В результате инцидента восемь детей госпитализировали в больницу с ожогами.

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Фото: tp.npu.gov.ua

Обстоятельства взрыва устанавливаются.

В пресс-службе Нацполиции в Тернопольской области рассказали, что им об инциденте сообщили около 18:30. В сообщении говорилось, что в селе Угринов в клубе возник пожар и прогремел взрыв.

По информации полиции, всем пострадавшим – от 12 до 17 лет. В момент взрыва они проводили репетицию выступления рождественского вертепа. Сейчас все с ожогами 1-2 степени находятся в реанимационном отделении районной больницы. Однако в ближайшее время пострадавших доставят в Тернопольскую областную детскую клиническую больницу для оказания дальнейшей квалифицированной медицинской помощи.

Кроме спасателей, на месте происшествия также работали следственная оперативная группа Нацполиции, газовая служба, взрывотехники и другие экстренные службы. Обстоятельства инцидента устанавливают специалисты. Также правоохранители решают вопрос о предоставлении правовой квалификации этому событию.

По предварительной версии спасателей, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Заметим, что накануне газовики проводили газ в сельский совет, который расположен рядом с клубом.

Напомним, что в Украине за первые два дня 2020 года в результате пожаров погибли 29 человек.

Как сообщал сайт "Сегодня", в первый день нового года в Украине произошло рекордное число пожаров. По данным ГСЧС, за первые сутки 2020 года в стране зафиксировано 138 таких ЧП. 5 человек из 15 погибли из-за неосторожности при курении, остальные – из-за неисправности систем печного отопления и неосторожного обращения с огнем.

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