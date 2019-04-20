Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В сельской школе на Волыни произошла вспышка кори

Сегодня, 17:53

Терапевт рассказала, что корь идет от не вакцинированных детей к родителям


В одной из сельских школ на Волыни заболели одновременно двенадцать учеников. Все дети не были вакцинированы. По данным Министерства здравоохранения, в общем, с начала 2019 года корью заболели больше полторы тысячи жителей региона. Большая часть заболевших – дети. Для того, чтобы болезнь не переросла в эпидемию, врачи призывают вакцинироваться.

"Корь пошла от детей, которые были не привиты, а от детей пошло уже на родителей, в которых иммунитет ослабливается через 1015 лет", – прокомментировала терапевт Наталья Селина.

Также в. о. директора Волынского областного лабораторного центра Минздрава Наталия Янко рассказала: "Если взять прошлую неделю, в нас было зарегистрировано в области 49 случаев, то, к сожалению, уже в эту неделю 77 случаев". 

Напомним, ранее в Харьковском национальном университете имени Каразина врачи зафиксировали вспышку кори. Как сообщили в Харьковской областной государственной администрации, предварительный диагноз подтвердили у 44 человек, которые имеют отношение к вузу. В то же время, симптомы кори у 32 пациентов обнаружили на прошлой неделе.

Кроме того, с тем же диагнозом в Донецкой области были госпитализированы более 20 человек.  Как сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, вспышка опасной болезни произошла в Краматорске.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег школы, дети, врачи, болезни, корь, болезнь

Вы сейчас просматриваете новость " В сельской школе на Волыни произошла вспышка кори". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вспышка кори на Донбассе: в больнице оказались 24 человека

Вчера, 21:05

Всплеск опасной болезни зафиксировали в Краматорске

В Запорожской области снова обнаружили ботулизм

16 апреля, 14:06

Заболевшего мужчину госпитализировали в реанимацию в Энергодаре

ВОЗ: Вспышка кори наблюдается по всему миру

16 апреля, 11:32

Украина, Мадагаскар и Индия больше всего пострадали от этой болезни

Заболеваемость лихорадкой Эбола Конго достигла критической точки

12 апреля, 00:10

Было зарегистрировано 1186 случаев Эболы, умер 751 человек, 354 выздоровели

Объявлено имя самой молодой миллиардерши в мире

11 самых избалованных детей знаменитостей

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Освобождение Савченко и Рубана: Луценко сделал заявление

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Шпаргалка для дачников: Секреты хорошего урожая огурцов

Оля Полякова удивила неожиданным признанием

Названы полезные сладости, от которых не толстеют

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Украинцев пересадят на иранские автомобили

Умные фитнес-браслеты по "копеечным" ценам

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Тарифы на газ: почему вокруг снижения цены идут споры

Сегодня, 07:51

Эксперты предупреждают: дискуссии о постановлениях не решают основных "газовых" проблем Украины

Дожди, грозы и потепление: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 22 апреля в западных областях ожидаются осадки

Боец "Штурм": Парни умирали у меня на руках, теперь я ненавижу Путина и его сторонников (укр.)

Сегодня, 07:07

Владимир Правосудов воевал на Донбассе и создал немало фильмов о том, как украинцы боролись за свою свободу

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

18 апреля, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

Коболев раскрыл тайну: настоящая цена добычи газа Украины

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Пенсионеры получат две дополнительные выплаты: озвучили сумму