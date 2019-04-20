В сельской школе на Волыни произошла вспышка кори

Терапевт рассказала, что корь идет от не вакцинированных детей к родителям

В одной из сельских школ на Волыни заболели одновременно двенадцать учеников. Все дети не были вакцинированы. По данным Министерства здравоохранения, в общем, с начала 2019 года корью заболели больше полторы тысячи жителей региона. Большая часть заболевших – дети. Для того, чтобы болезнь не переросла в эпидемию, врачи призывают вакцинироваться.

"Корь пошла от детей, которые были не привиты, а от детей пошло уже на родителей, в которых иммунитет ослабливается через 10‑15 лет", – прокомментировала терапевт Наталья Селина.

Также в. о. директора Волынского областного лабораторного центра Минздрава Наталия Янко рассказала: "Если взять прошлую неделю, в нас было зарегистрировано в области 49 случаев, то, к сожалению, уже в эту неделю 77 случаев".

Напомним, ранее в Харьковском национальном университете имени Каразина врачи зафиксировали вспышку кори. Как сообщили в Харьковской областной государственной администрации, предварительный диагноз подтвердили у 44 человек, которые имеют отношение к вузу. В то же время, симптомы кори у 32 пациентов обнаружили на прошлой неделе.

Кроме того, с тем же диагнозом в Донецкой области были госпитализированы более 20 человек. Как сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, вспышка опасной болезни произошла в Краматорске.

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