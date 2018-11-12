В Шепетовке закрывают школы из-за отсутствия тепла
Отопительный сезон в городе из Хмельницкой области оказался на грани срыва, как в Смеле и Кривом Роге
На внеочередном заседании заседание исполнительного комитета горсовета Шепетовки Хмельницкой области в понедельник, 12 ноября, было принято решение о приостановке занятий в школах из-за отсутствия отопления. Об этом сообщается на сайте горсовета.
"Члены исполкома рассмотрели вопрос о временном приостановлении образовательного процесса в СОШ № 1 (кроме филиала начального звена в ДОУ № 11), СОШ № 4, СОШ № 2, УВК № 2 школы-гимназии. Решение о приостановлении обучения в этих школах было принято из-за угрозы снижения давления газа в городе Шепетовка до 0 и задержки в запуске уже подключенных модульных котельных", – говорится в сообщении.
В то же время председатель Ассоциации городов Украины мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Шепетовка, как и Смела Черкасской области, остались без отопления, сообщает пресс-служба КГГА.
Как известно, также без отопления остается часть полумиллионного Кривого Рога. Там местные жители устроили "газовый майдан" у стен Криворожгаза.
Мы уже писали о том, что с понедельника, 12 ноября, в школах и детских садах Кривого Рога, которые остаются без тепла, объявлены внеочередные каникулы.
Не так давно премьер-министр объяснил, по чьей вине в некоторых украинских городах до сих пор нет тепла.
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