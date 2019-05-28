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В школе Львовской области обрушилась стена, есть пострадавшие

28 мая, 23:45

Пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал

Фото: yavoriv-info
Фото: yavoriv-info.

Во Львовской области в местной школе обрушилась стена. Об этом сообщает пресс-секретарь ГосЧС в области, передает Zaxid.net.

Инцидент произошел в селе Новины Яворовского района.

Как сообщается, в Новинской ООШ І-II ступеней имени Тараса Пазина обвалилась стена внутри здания. В результате происшествия травмировались женщина и мужчина. Их сейчас госпитализировали в больницу.

По словам представителя спасателей Виталия Туровцева, пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал.

Пострадавший мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года. У них травмы различной степени тяжести. Детали устанавливают.

Ранее в центре Львова, в результате падения элемента фасада старинного дома на пл. Мицкевича 19-летняя девушка получила травму. С диагнозом "сотрясение головного мозга" пострадавшую доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что во Львове, в жилом доме на улице Степана Бандеры обвалился балкон.

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Тег школа, обрушение, стена, Львовска область

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