В школе Львовской области обрушилась стена, есть пострадавшие
Пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал
Во Львовской области в местной школе обрушилась стена. Об этом сообщает пресс-секретарь ГосЧС в области, передает Zaxid.net.
Инцидент произошел в селе Новины Яворовского района.
Как сообщается, в Новинской ООШ І-II ступеней имени Тараса Пазина обвалилась стена внутри здания. В результате происшествия травмировались женщина и мужчина. Их сейчас госпитализировали в больницу.
По словам представителя спасателей Виталия Туровцева, пострадавшие разбирали или же монтировали стену, в результате чего и произошел обвал.
Пострадавший мужчина 1969 года рождения и женщина 1976 года. У них травмы различной степени тяжести. Детали устанавливают.
Ранее в центре Львова, в результате падения элемента фасада старинного дома на пл. Мицкевича 19-летняя девушка получила травму. С диагнозом "сотрясение головного мозга" пострадавшую доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что во Львове, в жилом доме на улице Степана Бандеры обвалился балкон.
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