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В школу в Луцке вместо детей пришли родители: что произошло

31 января, 11:14

На уроки не явился ни один школьник

Фото: lutsk.rayon.in.ua

Фото: lutsk.rayon.in.ua

В Луцке, в котором недавно разгуливали пьяные дети, в ООШ №13 31 января не пришел ни один ученик – вместо них явились их родители. Взрослые устроили в учебном заведении забастовку, сообщает Район.Луцьк.

Причиной акции стало то, что дети вынуждены учиться в ужасных условиях.

"Нам в 13-й школе закрыли спортзал, столовая – на улице. Дети обязаны заниматься на улице под дождем или в подвале. В зависимости от погодных условий. В подвале – грибок. И нас это не устраивает. Родители решили бастовать, детей не пускаем в школу. И будем отстаивать их интересы", - рассказала мать ученицы Наталья Гаврилова.

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По словам женщины, ситуация критическая и тянется очень долго.

"Куда мы только не обращались, нас кормят отписками. Нашу школу не включили даже в список учебных заведений, которые планируют реставрировать в этом году, и это было окончательной каплей. Решили действовать кардинально, потому что не в силах это терпеть. Почему из наших детей имеют издеваться, почему наши дети хуже, чем другие, которые учатся в надлежащих условиях. А наши не имеют элементарного", – отметила женщина.

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Ситуацию уже прокомментировали в дирекции школы. По их словам, они сообщат о проблеме в управление образования.

Напомним, ранее в ровенской школе № 22 ученице девятого класса стало плохо на уроке. Девочку госпитализировали в больницу, но спасти ее жизнь медикам не удалось.

А в селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области во время урока физкультуры в школе умерла первоклассница. Причиной трагедии стала сердечная недостаточность.

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