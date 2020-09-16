В скандале с увольнением воспитательницы из-за фото в купальнике случился новый поворот (видео)

Уволила подчиненную из-за фотографии в купальнике, а теперь сама оказалась без работы. Такой неожиданный поворот случился в скандальной истории, что произошла в Ровенской области, где в 2019 году воспитательницу детсада директор выгнала с работы за романтические снимки с отдыха. Воспитательница Вита Черешневская свои права отстаивала в суде и дошла до Верховного. А теперь за восстановление на работе пришлось судиться директору садика. Ее тоже уволили. В кадровых интригах решили разобраться корреспонденты новостей "Сегодня"

"Вот это одна из фотографий, которая расстроила моего руководителя. Из-за нее и произошел такой конфликт, и мы судимся не первый год", – делится бывшая воспитательница Вита, без стеснения показывая фотографии.

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Романтическое фото из отпуска, которое Вита Черешневская выложила в соцсети три года назад, стоило ей работы. Фотография не понравилась руководительнице детсада и та не долго думая уволила молодую воспитательницу. В качестве официальной причины увольнения указала аморальное поведение. Вита подала в суд, и тот восстановил ее в должности. Но директор издала очередной приказ. А теперь сама судится из-за увольнения. Правда, в местном сельсовете считают, что теперь уже экс-директриса просто хочет денег, ведь через суды требует более 70 тысяч гривен.

Детсад, которым руководила Лариса Музыка, районное управление образования в январе передало на баланс территориальной общины. По процедуре, все сотрудники должны были уволиться, а потом снова подать весь пакет документов для зачисления на работу. Но директор не принесла трудовую книжку. Поэтому, говорят, в сельсовете не имели права взять ее на работу и назначили другого руководителя садика.

"Она нам недавно принесла чистую трудовую. В чистой трудовой, не указано, кто ее уволил. Как мы можем ее восстановить, если мы не принимали ее на работу?", – отмечает Лариса Пукас, секретарь Бугаевского сельского совета.

В сельсовете уверяют: готовы были принять экс-директрису на работу, если та предоставит заполненную трудовую. Но она вместе с братом-адвокатом решила судиться. В сельсовете уверены, что 70 тысяч гривен она хочет больше, чем получить должность обратно. Но так ли это? Корреспонденты новостей "Сегодня" решили позвонить Ларисе Музыке. Но та сначала сказала, что не может говорить, обещала перезвонить, а потом так и не перезвонила.

А тем временем уволенную из-за фото в соцсетях коллегу поддерживают работники детского сада.

"Это был отпуск, человек не пришел в купальнике на работу. Она была в отпуске. Мы все – люди", – говорит Оксана Мушкун, еще одна воспитательница того же детского сада

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Вита Черешневская сейчас находится в декрете. Она родила второго ребенка. И продолжает судиться за восстановление в должности. При этом Вита пока не решила, вернется ли в детсад, если выиграет суд.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о другом скандале из-за фотографий. Правда, произошел он в Болгарии и с премьер-министром. Подробнее читайте в материале: В Болгарии скандал из-за фото премьера с пачками евро и золотыми брусками

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