В смертельном ДТП на трассе Киев-Чоп погибли четыре человека

Смертельное ДТП с участием грузовика и трех легковушек произошло в воскресенье, 7 июня, в 18:25 на на трассе "Киев-Чоп", где ранее погиб "король контрабанды", в селе Вересневе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По предварительной информации, погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки "Chevrolet Aveo", водитель "Audi" – травмирован", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают следователи, патрульные полицейские. Движение на автодороге затруднено.

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Ранее В Одесской области на автодороге Одесса – Киев произошло ДТП, в котором погиб мужчина, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали.

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В Черкасской области на 154-м километре трассы Киев-Одесса произошло смертельное лобовое ДТП – столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21011. Среди погибших есть маленький ребенок.

Также стало известно, что в жутком ДТП на трассе Киев – Чоп, где автомобиль Lexus въехал в фуру и сгорел, погиб 46-летний работник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции Руслан Синьков.

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