Українська
$ 26,7
30
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В смертельном ДТП на трассе Киев-Чоп погибли четыре человека

7 июня, 23:30

Елена Вус Елена Вус

Движение на автодороге затруднено

Смертельное ДТП с участием грузовика и трех легковушек произошло в воскресенье, 7 июня, в 18:25 на на трассе "Киев-Чоп", где ранее погиб "король контрабанды", в селе Вересневе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"По предварительной информации, погибли четыре человека – водитель и пассажиры легковушки "Chevrolet Aveo", водитель "Audi" – травмирован", - говорится в сообщении.

Реклама

На месте происшествия работают следователи, патрульные полицейские. Движение на автодороге затруднено.

В тренде
В Украине произошло новое землетрясение: что известно

Ранее В Одесской области на автодороге Одесса – Киев произошло ДТП, в котором погиб мужчина, еще три человека, в том числе ребенок, пострадали.

Реклама

В Черкасской области на 154-м километре трассы Киев-Одесса произошло смертельное лобовое ДТП – столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ-21011. Среди погибших есть маленький ребенок.

Также стало известно, что в жутком ДТП на трассе Киев – Чоп, где автомобиль Lexus въехал в фуру и сгорел, погиб 46-летний работник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции Руслан Синьков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП видео грузовик погибшие Киев - Чоп легковые автомобили

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 7 июняУкраина
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницы
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницыЗапад
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантинУкраина
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результаты
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результатыЗапад
Под Львовом протестующие перекрыли трассу: что происходит
Под Львовом протестующие перекрыли трассу: что происходитЗапад
В Киевскую область свезли тонны львовского мусора
В Киевскую область свезли тонны львовского мусораКоммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять