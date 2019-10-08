В столице задержали юношу с Буковины, подозреваемого в двойном убийстве

/ Фото: Нацполиция

В Киеве на железнодорожном вокзале задержала жителя Черновицкой области, подозреваемого в убийстве своей матери и младшей сестры. Юноша, чтобы "замести следы", покинул Буковину и отравился в столицу. Полиция разыскивала 20-летнего уроженца города Кицмань с 3 октября.После задержания он сразу же признался в совершении двойного убийства. Во время личного обыска у него изъяли нож.

Парня немедленно доставили в Черновцы. При проведении следственного эксперимента подозреваемый рассказал об обстоятельствах преступления и мотиве. Он объяснил, что долгое время у него с матерью были недоразумения и конфликт. Поэтому сын решил убить мать и заранее готовился к преступлению.

Подозреваемый также рассказал, что лишил жизни сестру, которая была свидетелем убийства. Чтобы скрыть следы преступления, парень спрятал тела в колодцы и убрал другие вещественные доказательства.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно В городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела, с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери. Их нашли в колодце, во дворе, где проживала семья.

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Видео: Сегодня

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась. Проанализировав статистику ГПУ, мы поняли, что выросло число изнасилований, а взятки исчисляются десятками миллионов гривен.

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