В страшном ДТП в Польше погибли двое молодых украинцев: подробности, фото

Фото: tvn24.pl

Вблизи села Кобеля в Польше (Опольское воеводство) произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли двое украинцев.

Как сообщает польское издание "tvn24", авария произошла 14 января около 12.30: грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Двое молодых парней, которые находились в легковушке, погибли до приезда спасателей. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас польские правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП. По предварительным данным, водитель грузовика был трезв.

В то же время, издание "Рівне вечірнє", со ссылкой на председателя Ярославицкой ОТГ Леонида Прудникова, сообщает, что двое погибших – из села Большая Городница Ровенской области.

"Ребята – братья. Работали за границей и занимались автомобилями. Оба молодые – до 30 лет", – уточнил Прудников.

Как сообщал сайт "Сегодня", во Львовской области умерла украинка Оксана Харченко, которую работодатель в Польше выбросил на улицу с инсультом. Женщины не стало 13 января.

Также сообщалось, что в Польшеполиция Подкарпатья разыскивает 22-летнего украинца Игоря Скрыпника, который пропал в конце 2019 года. Последний раз Игоря видели на заправочной станции в польском городе Красном 26 декабря.

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