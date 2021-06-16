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В Сумской области полгода орудувала банда фальшивомонетчиков. Как их раскрыли

16 июня 2021 16:52

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Поддельные долларовые банкноты не идентифицировались как фальшивки устройствами для проверки банкнот – подробности дела

В Сумской области СБУ разоблачила группировку, которая организовала сбыт поддельной иностранной валюты. Злоумышленники продавали фальшивые 100-долларовые банкноты за 45% от номинальной стоимости.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами были семь жителей Сумской области, большинство из которых с криминальным прошлым.

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Фальшивые банкноты они сбывали через личные связи, в том числе в обменных пунктах.

Задержание одного из организаторов группировки. Фото: ssu.gov.ua
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Задержание одного из организаторов группировки. Фото: ssu.gov.ua

Установлено, что подделки не идентифицируются как фальшивки устройствами для проверки банкнот.

Группировка действовала почти полгода, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял примерно 50 тысяч долларов. Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы во время очередной реализации почти 35 тысяч поддельных долларов.

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Копы провели обыски по месту жительства фигурантов дела и изъяли оружие. Фото: ssu.gov.ua

Копы провели обыски по месту жительства фигурантов дела и изъяли оружие. Фото: ssu.gov.ua

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В ходе обысков по месту жительства у фигурантов изъяли травматическое оружие без разрешительных документов и 400 боевых патронов. Продолжаются следственные действия по установлению и блокировке источников поступления поддельной валюты.

Ранее мы сообщали, чтов Киеве задержали парня с фальшивыми долларами в магазине интимных товаров.

Также напомним, как отличить настоящую купюру от подделки.

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