В Сумской области полгода орудувала банда фальшивомонетчиков. Как их раскрыли

Поддельные долларовые банкноты не идентифицировались как фальшивки устройствами для проверки банкнот – подробности дела

В Сумской области СБУ разоблачила группировку, которая организовала сбыт поддельной иностранной валюты. Злоумышленники продавали фальшивые 100-долларовые банкноты за 45% от номинальной стоимости.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами были семь жителей Сумской области, большинство из которых с криминальным прошлым.

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Фальшивые банкноты они сбывали через личные связи, в том числе в обменных пунктах.

Реклама Задержание одного из организаторов группировки. Фото: ssu.gov.ua

Установлено, что подделки не идентифицируются как фальшивки устройствами для проверки банкнот.

Группировка действовала почти полгода, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял примерно 50 тысяч долларов. Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы во время очередной реализации почти 35 тысяч поддельных долларов.

Копы провели обыски по месту жительства фигурантов дела и изъяли оружие. Фото: ssu.gov.ua

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В ходе обысков по месту жительства у фигурантов изъяли травматическое оружие без разрешительных документов и 400 боевых патронов. Продолжаются следственные действия по установлению и блокировке источников поступления поддельной валюты.

Ранее мы сообщали, чтов Киеве задержали парня с фальшивыми долларами в магазине интимных товаров.

Также напомним, как отличить настоящую купюру от подделки.

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