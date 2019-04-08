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В Свято-Покровский собор в Ровно привезли копию уникальной иконы

Сегодня, 15:54

В соборе вместе с предстоятелем ПЦУ помолились тысячи верующих

В Свято-Покровский собор в Ровно привезли копию уникальной иконы Запад В соборе вместе с предстоятелем ПЦУ помолились тысячи верующих


В Ровно в Свято-Покровский соборе привезли копию чудотворной иконы Божией Матери "Милостивой". В честь этого события предстоятель Православной церкви Украины Епифаний провел молебен. Как это было – видели журналисты "Сегодня".

"Сегодня здесь присутствует икона Богородицы "Милостивая". В этот день молились Богу, Пресвятой Девы Марии, чтобы Господь давал нам и в будущем тот дар, которым владеем. Чтобы мы были ответственными, чтобы и дальше благословлял каждого из нас и наше украинское государство", – рассказал Епифаний.

Отметим, что оригинал иконы, который хранят на Кипре, как считается, нарисовал святой Лука. А прославили ее многочисленные чудеса. Первыми ее увидели верующие в Ровно, а далее ее повезут во Львов.

Ранее мы писали от том, что в Православную церковь Украины из Московского патриархата перешло 500 общин верующих

Напомним, 6 января 2019 года в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский Патриарх Варфоломей вручил подписанный 5 января Томос для Православной церкви Украины

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Тег молебен, икона, ровно, собор, Епифаний

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