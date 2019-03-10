В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru попала в аварию и сейчас в коме

После столкновения с другим автомобилем девочка получила сильные травмы и была госпитализирована

Фото: Pixabay

В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru попала в аварию и сейчас в коме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/51a/a0d/5c851aa0dd436.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/51a/a0d/5c851aa0dd436.jpg 2019-03-10T16:10:24+02:00 Запад После столкновения с другим автомобилем девочка получила сильные травмы и была госпитализирована

На западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попал 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля. Об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua.

Отмечается, что авария произошла вечером 9 марта на улице Бережанская в Тернополе. Там столкнулись автомобили Subaru и Volkswagen Passat.

"За рулем Subaru была 13-летняя девушка. В результате ДТП она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Тернопольскую областную детскую больницу. Как сообщают медики, сейчас пострадавшая девушка находится в коме", – говорится в сообщении.

Как мы уже сообщали, также 9 марта, но уже в Ровенской области, пьяный полицейский сбил двух детей. 24-летний полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Daewoo Lanos, не справился с управлением на перекрестке улиц Шевченко и Мицкевича, и выехал на тротуар. Два 13-летних подростка в результате аварии серьезных повреждений не получили.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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