В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru попала в аварию и сейчас в коме
После столкновения с другим автомобилем девочка получила сильные травмы и была госпитализирована
На западной Украине случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. В Тернополе в аварию попал 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля. Об этом сообщается в группе dtp.kiev.ua.
Отмечается, что авария произошла вечером 9 марта на улице Бережанская в Тернополе. Там столкнулись автомобили Subaru и Volkswagen Passat.
"За рулем Subaru была 13-летняя девушка. В результате ДТП она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Тернопольскую областную детскую больницу. Как сообщают медики, сейчас пострадавшая девушка находится в коме", – говорится в сообщении.
Как мы уже сообщали, также 9 марта, но уже в Ровенской области, пьяный полицейский сбил двух детей. 24-летний полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Daewoo Lanos, не справился с управлением на перекрестке улиц Шевченко и Мицкевича, и выехал на тротуар. Два 13-летних подростка в результате аварии серьезных повреждений не получили.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
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