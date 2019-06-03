В Тернополе чиновник РГА подрался с помощником депутата: подробности и видео

Драка произошла из-за аварийной ситуации на дороге

Фото: Facebook

Уголовное производство по статье "умышленные легкие телесные повреждения" расследуют правоохранители Тернопольского отдела полиции. Сообщение о пострадавшем с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом носа поступило на линию "102" от врача экстренной медицинской помощи. Об этом сообщают в полиции.

Как оказалось, травмы мужчине нанес житель Тернополя, 1995 года рождения – помощник депутата областного совета. Конфликт возник на проезжей части дороги, по предварительной информации, из-за нарушения правил дорожного движения.

Как оказалось, пострадавший – заместитель председателя РГА, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, создал аварийную ситуацию. Он, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил Mercedes Vito который ехал по центральной дороге.

В ответ водитель Mercedes вышел из машины и несколько раз через открытое окно ударил в лицо нарушителя. Последний также не удержался и ключом повредил стекло автомобиля "оппонента".



Как стало известно из соцсетей, фигурантами дела являются заместитель председателя Збаражской РГА Юрий Головатюк и Алексей Воронцов – ветеран АТО и помощник одного из депутатов облсовета.

Сам Головатюк уверен, что не создавал на дороге никаких аварийных ситуаций, и на основе "впечатлений" после драки написал внушительный пост. В подтверждение своей правоты даже предоставил фото с травмой на лице.

В то же время, со слов Воронцова местным СМИ стало известно, что его оппонент ругался матом и даже угрожал ему:

Напомним, не так давно в Ровенской области глава Здолбунивской РГА стал жертвой "темперамента" одного из депутатов районного совета.

Ранее в Ровенской областидепутат райсовета избил председателя Дубровицкой районной государственной администрации.

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