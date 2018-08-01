В Тернополе девушка пришла на экзамен в подвенечном платье

В жизни Иванны на один день выпало два знаменательных события

Абитуриентка Тернопольского национального педагогического университета Иванна Майхер-Снигур пришла на вступительный экзамен в магистратуру в свадебном платье с фатой.

"Удивленным преподавателям Иванна объяснила, что дата экзамена и бракосочетания совпали, поэтому на экзамен она пришла вместе с мужем", – сообщает 0352.ua.

Администрация университета абитуриентку к экзаменам допустила, а также поздравила молодоженов с бракосочетанием и верным выбором учреждения высшего образования.

Напомним, недавно мы писали, как проходит гуцульская свадьба со всеми национальными обрядами.

Ранее во Львовской области 20-летний юноша продал почку ради организации хорошей свадьбы для своей любимой, а спустя месяц умер. Перед свадьбой молодой человек якобы уехал на заработки, откуда привез 15 тысяч долларов, чтобы устроить шикарную свадьбу. Родные и жена узнали, зачем парень ездил за границу только после его смерти.