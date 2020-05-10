В Тернополе девушка зарезала студента-иностранца

В Тернополе несовершеннолетнюю девушку подозревают в убийстве иностранного студента.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, около 4 часов утра 9 мая копы получили сообщение от врачей бригады скорой помощи – они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением.

Полицейские отправились на место происшествия и установили, что погибшим оказался 24-летний гражданин Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов Тернополя.

Копы опросили соседей и возможных очевидцев, а также изъяли видео с камер наблюдения и оперативно установили личность подозреваемой – ею оказалась 17-летняя жительница одного из сел Тернопольского района.

Девушку задержали по месту жительства, куда она уехала на такси после совершения убийства. В настоящий момент выясняются все обстоятельства трагедии.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения. По факту убийства было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", которая грозит лишением свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее на Волыни, на территории лесного массива возле села Мельники Шацкого района, где мужчина случайно застрелил знакомого, обнаружили тело 53-летнего жителя этого же района с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, во время конфликта мужчину задушили, а подозреваемым в убийстве оказался 49-летний священник Свято-Анновского храма.

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