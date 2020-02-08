В Тернополе два человека погибли во время ремонта коллектора

Спасателей вызвали слишком поздно, и они не смогли извлечь людей из земли живыми

Архивное фото / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Тернополе во время реконструкции коллектора на улице Галицкой произошел оползень грунта, землей засыпало двух человек. Спасти их не удалось.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, информация о происшествии поступила около 01:50.

"Как выяснилось, ремонтно-строительная бригада с помощью экскаватора работала над реконструкцией напорного коллектора – копали траншею глубиной пять метров. Произошел обвал грунта, и в результате под землей оказались два человека", – говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что очевидцы слишком поздно сообщили о происшествии, и потому много времени было потеряно.

"В 1:55 на место происшествия прибыли спасатели, а в 3:09 работы по деблокированию пострадавших были завершены. В результате обвала грунта погибли двое мужчин 1980 и 1983 года рождения", – заявили в ГСЧС.

Напомним, ранее двоих детей засыпало песком в карьере возле Ясногорки, в Ровенской области. Одного из них нашли живым, а второго спасти не удалось.

Также мы сообщали о том, как в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком. Трагедия произошла в одном из сел Рокитновского района, когда после уроков в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаный карьер, который находится в 200 метрах от их дома.

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