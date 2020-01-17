В Тернополе иностранная студентка умерла от неизвестного яда

Девушка была госпитализирована в критическом состоянии, спасти ее врачи не смогли

/ Фото: fdu.org.ua

В Тернополе прохожий обнаружил на улице неизвестную темнокожую девушку, которая находилась без сознания. Мужчина оперативно вызвал скорую помощь и копов.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, девушку в состоянии клинической смерти доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Следственно-оперативной группе удалось выяснить, что погибшая – студентка одного из местных вузов, 1995 года рождения. В день несчастья она пришла к подругам и была взволнована из-за проблем в университете – девушка призналась, что не знает, как сообщить о проблемах родителям.

Тело студентки было найдено возле дома знакомых, а в их квартире – прощальную записку. По одной из версий следствия, иностранка выпила неизвестный яд.

Окончательная причина смерти станет известна после вскрытия. Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.

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Отметим, что выстрелы на улицах Украины звучат едва ли не каждый день, и часто – в оживленных местах. Что делать, когда рядом с вами разгорается конфликт с применением оружия, – разбирались журналисты "Сегодня".

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