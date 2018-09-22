В Тернополе иностранная студентка заболела малярией

Иностранка является студенткой и получает высшее образование в Тернополе уже второй год

В Тернополе беременная гражданка Нигерии заболела малярией. Об этом сообщает местное издание 0352.ua.

Иностранка является студенткой и получает высшее образование в Тернополе уже второй год. В Украину она приехала вместе с мужем и сейчас ждет ребенка.

Профессор кафедры инфекционных болезней Тернопольского медуниверситета Василий Копча рассказал, что у женщины обнаружили малярию во время комплексного обследования перед обучением.

Копча также отмечает, что сейчас невозможно установить, когда именно заболела студентка.

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Сама пациентка заявила, что ее самочувствие стало ухудшаться примерно две недели назад. Сейчас она находится в родильном отделении городской больницы №2.

Этот случай заболевания малярией стал вторым, зафиксированный в области за последнее время.

Ранее у 51-летнего жителя Кропивницкого диагностировали малярию. По предварительным данным, мужчина заразился ею в Африке.

Напомним, у гражданина Нигерии, который прибыл в Украину по личным делам, обнаружили малярию. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Также мы писали, что в Запорожской области за последние годы было зафиксировано три случая малярии, один из которых закончился смертью больного.

Отметим, ранее медики предупредили украинцев об инфекциях, которые грозят эпидемиями, в том числе были названы полиомиелит и дифтерия.