В Тернополе иностранная студентка заболела малярией
Иностранка является студенткой и получает высшее образование в Тернополе уже второй год
В Тернополе беременная гражданка Нигерии заболела малярией. Об этом сообщает местное издание 0352.ua.
Иностранка является студенткой и получает высшее образование в Тернополе уже второй год. В Украину она приехала вместе с мужем и сейчас ждет ребенка.
Профессор кафедры инфекционных болезней Тернопольского медуниверситета Василий Копча рассказал, что у женщины обнаружили малярию во время комплексного обследования перед обучением.
Копча также отмечает, что сейчас невозможно установить, когда именно заболела студентка.
Сама пациентка заявила, что ее самочувствие стало ухудшаться примерно две недели назад. Сейчас она находится в родильном отделении городской больницы №2.
Этот случай заболевания малярией стал вторым, зафиксированный в области за последнее время.
Ранее у 51-летнего жителя Кропивницкого диагностировали малярию. По предварительным данным, мужчина заразился ею в Африке.
Напомним, у гражданина Нигерии, который прибыл в Украину по личным делам, обнаружили малярию. Об этом во вторник, 7 августа, сообщила пресс-служба Харьковского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.
Также мы писали, что в Запорожской области за последние годы было зафиксировано три случая малярии, один из которых закончился смертью больного.
Отметим, ранее медики предупредили украинцев об инфекциях, которые грозят эпидемиями, в том числе были названы полиомиелит и дифтерия.
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