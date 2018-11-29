В Тернополе из-за пожара в доме эвакуировали почти полсотни человек

Житель квартиры, где возник пожар, не мог покинуть помещение через входные двери и выпрыгнул из окна

В Тернополе произошел пожар в квартире в девятиэтажном жилом доме на улице Текстильной. Спасатели эвакуировали более 40 человек, сообщает ГСЧС в среду, 28 ноября.

Информация о пожаре на третьем этаже дома была получена в 16:48.

"На момент прибытия сотрудников ГСЧС пламя охватило помещение одной из комнат квартиры на площади около 50 кв. м. При разведке и тушении пожара спасатели вывели из здания на свежий воздух 42 жителей, в том числе 13 детей. Непосредственно с помощью спасательного снаряжения, спасено 3 человека, среди них 1 женщина и 2 детей", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в результате пожара пострадали два человека.

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"Житель квартиры, где возник пожар, не мог покинуть помещение через входные двери и выпрыгнул из окна третьего этажа до прибытия пожарно-спасательных подразделений. А также малолетний ребенок 2017 г.р., который госпитализирован с признаками отравления продуктами горения", – говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара было задействовано шесть единиц специальной техники и около 30 человек личного состава.

"В 17:10 спасатели локализовали горение, остановив распространение пламени, а в 17:14 полностью ликвидировали пожар. Обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре разгорелся пожар в одном из кафе в Индустриальном районе города. Огонь охватил 310 "квадратов" площади.

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