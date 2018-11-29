В Тернополе из-за пожара в доме эвакуировали почти полсотни человек

Сегодня, 02:43

Житель квартиры, где возник пожар, не мог покинуть помещение через входные двери и выпрыгнул из окна


dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

dsns.gov.ua

В Тернополе произошел пожар в квартире в девятиэтажном жилом доме на улице Текстильной. Спасатели эвакуировали более 40 человек, сообщает ГСЧС в среду, 28 ноября.

Информация о пожаре на третьем этаже дома была получена в 16:48.

"На момент прибытия сотрудников ГСЧС пламя охватило помещение одной из комнат квартиры на площади около 50 кв. м. При разведке и тушении пожара спасатели вывели из здания на свежий воздух 42 жителей, в том числе 13 детей. Непосредственно с помощью спасательного снаряжения, спасено 3 человека, среди них 1 женщина и 2 детей", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в результате пожара пострадали два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Житель квартиры, где возник пожар, не мог покинуть помещение через входные двери и выпрыгнул из окна третьего этажа до прибытия пожарно-спасательных подразделений. А также малолетний ребенок 2017 г.р., который госпитализирован с признаками отравления продуктами горения", – говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара было задействовано шесть единиц специальной техники и около 30 человек личного состава.

"В 17:10 спасатели локализовали горение, остановив распространение пламени, а в 17:14 полностью ликвидировали пожар. Обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре разгорелся пожар в одном из кафе в Индустриальном районе города. Огонь охватил 310 "квадратов" площади.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали более 1500 человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту. 
видео, пожар, дом, спасатели, ГСЧС, эвакуировали

Вы сейчас просматриваете новость "В Тернополе из-за пожара в доме эвакуировали почти полсотни человек". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Скриншот

В центре Кропивницкого произошел масштабный пожар

Вчера, 19:13

Пожар вспыхнул в двух исторических зданиях на площади в 1000 квадратных метров

Происшествия

Фото: ГСЧС Киева

На Троещине сгорели два гаража и автомобиль BMW

Вчера, 10:51

Пожар произошел ночью на территории гаражного кооператива в Деснянском районе
Загрузка...

Днепр

Фото: из открытых источников

В Днепропетровской области пылал жилой дом: спасатели обнаружили обгоревшее тело

Вчера, 09:37

Огонь охватил 96 "квадратов" площади здания

Россия

фото из соцсетей

В Петербурге загорелся ледокол "Виктор Черномырдин": видео

Вчера, 00:12

Согласно информации спасателей, на ледоколе загорелись технические помещения общей площадью 300 кв.м. и кабели и обшивка на площади в 200 кв.м

Россия

Фото: ГУ МЧС РФ в Башкирии

В России загорелся крупный нефтехимический завод: есть пострадавшие

27 Ноября, 14:19

В результате утечки изопентана вспыхнул один из цехов предприятия "Синтез-каучук" в Башкирии

Днепр

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепропетровской области вспыхнул масштабный пожар: огонь уничтожил большой дом

27 Ноября, 12:49

Огонь охватил 107 "квадратов" площади частного домовладения
Загрузка...