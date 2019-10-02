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В Тернополе кассирша банка присваивала деньги, оплаченные студентами за обучение

2 октября, 06:30

В числе пострадавших – более 20 человек

/ Фото: Pixabay

В Тернопольской области работница банка присвоила денежные переводы в сумме 190 тыс. гривен примерно двадцати клиентов – студентов одного из тернопольских вузов.

Установлено, что на протяжении длительного времени, работая в отделении, расположенном в одном из высших учебных заведений, 25-летняя кассирша присваивала деньги, оплаченные студентами за обучение. Она, получая наличные, выдавала клиенту чек об оплате счета, а затем отменяла предыдущую операцию. Часть денег она забирала себе, а другую бросала на указанный ранее счет.

Поскольку студенты, которые якобы имели задолженность по оплате обучения, предъявляли в деканате подтверждающие чеки, сомнительные операции попали в поле зрения правоохранителей. Работницы банка объявлено подозрение. Расследование продолжается.

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Ранее в столице управляющая филиалом одного из банков организовала схему хищения денежных средств под видом выдачи кредитов под покупку земельных участков в Киевской области. Женщине удалось присвоить более 6 млн. долларов.

Напомним, среди множества афер особое место занимают кредитные мошенничества.

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Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что мошенники в Украине вспомнили о "древней" схеме обмана на доверии. Также "Сегодня" провели эксперимент и проверили методы аферистов.

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Тернополь студент кассир присвоила

Источник: Сегодня

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