В Тернополе коронавирусом заразился работник "Новой почты": что известно

В Тернополе, где разгуливал пьяный мужчина с коронавирусом, СOVID-19 подтвердили у работника одного из терминалов "Новой почты". Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, позже о заразившемся рассказали и в пресс-службе компании.

"В понедельник, 4 мая, работник терминала Новой почты в Тернополе получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Заметим, что сотрудник находился с 18 до 21 апреля в отпуске. Вышел на работу 21 апреля, однако сразу взял больничный, чувствуя ухудшение состояния", – рассказала пресс-секретарь "Новой почты" Оксана Тарасенко, сообщает "20 хвилин".

Она добавила, что сам терминал, все посылки и грузы продезинфицируют. Также на COVID-19 проверят всех сотрудников терминала.

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По словам Тарасенко, еще в прошлом месяце "Новая почта" провела учения на случай заражения коронавирусом на одном из терминалов.

Ранее мы рассказывали, что в Тернопольской области принимают нестандартные решения в борьбе с COVID-19.

Также напомним, что карантин в Украине продлили до 22 мая.

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