Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,51
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Тернополе коронавирусом заразился работник "Новой почты": что известно

5 мая, 09:01

Тина Наринецкая

Коллег больного проверят на COVID-19

В Тернополе, где разгуливал пьяный мужчина с коронавирусом, СOVID-19 подтвердили у работника одного из терминалов "Новой почты". Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, позже о заразившемся рассказали и в пресс-службе компании.

"В понедельник, 4 мая, работник терминала Новой почты в Тернополе получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Заметим, что сотрудник находился с 18 до 21 апреля в отпуске. Вышел на работу 21 апреля, однако сразу взял больничный, чувствуя ухудшение состояния", – рассказала пресс-секретарь "Новой почты" Оксана Тарасенко, сообщает "20 хвилин".

Она добавила, что сам терминал, все посылки и грузы продезинфицируют. Также на COVID-19 проверят всех сотрудников терминала.

Реклама

В тренде
Усиление обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

По словам Тарасенко, еще в прошлом месяце "Новая почта" провела учения на случай заражения коронавирусом на одном из терминалов.

Ранее мы рассказывали, что в Тернопольской области принимают нестандартные решения в борьбе с COVID-19.

Также напомним, что карантин в Украине продлили до 22 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия Тернополь инфекция заражение коронавирус Новая Почта

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 5 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 5 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 5 мая и все подробности из регионовУкраина
На
На "карантинные" протесты вышли предприниматели Харькова и Львова: фото и видеоЗапад
В Украине сменился
В Украине сменился "лидер" по распространению коронавирусаУкраина
В Тернополе мужчина покончил с собой на обсервации: подробности
В Тернополе мужчина покончил с собой на обсервации: подробностиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...