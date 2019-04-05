В Тернополе машина влетела в рекламный щит: погибла женщина
Муж погибшей, который находился ща рулем легковушки, попал в больницу
В Тернополе вследствие ДТП погибла женщина Авария произошла вчера, 4 апреля, около 22:56.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes 230 не выбрал безопасную скорость движения и его машина выехала на раздельный островок. После этого легковушка перевернулась и по инерции врезалась в фундамент рекламного щита. Об єтом сообщают в полиции.
Управлял автомобилем житель Тернополя, 1985 года рождения. На момент аварии в транспорте находилась и жена водителя. 36-летняя женщина погибла на месте от травм.
Водитель от сдачи крови отказался. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами доставили в медучреждение. Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается следствие.
Напомним, ранее в Черновцах автомобиль на высокой скорости влетел в электроопору. В результате от машины ничего не осталось, водитель и пассажир остались живы.
Также возле Тернополе произошло ДТП, в котором машину разорвало на части, но водитель остался жив.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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