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В Тернополе машина влетела в рекламный щит: погибла женщина

Сегодня, 17:19

Муж погибшей, который находился ща рулем легковушки, попал в больницу

Фото: Нацполиция
В Тернополе машина влетела в рекламный щит: погибла женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/763/a85/5ca763a855d75.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/763/a85/5ca763a855d75.jpg Запад Муж погибшей, который находился ща рулем легковушки, попал в больницу

В Тернополе вследствие ДТП погибла женщина Авария произошла вчера, 4 апреля, около 22:56.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes 230 не выбрал безопасную скорость движения и его машина  выехала на раздельный островок. После этого легковушка  перевернулась и по инерции врезалась в фундамент рекламного щита. Об єтом сообщают в  полиции.

Управлял автомобилем житель Тернополя, 1985 года рождения. На момент аварии в транспорте находилась и жена водителя. 36-летняя женщина погибла на месте от травм.

Водитель от сдачи крови отказался. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами доставили в медучреждение. Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Черновцах автомобиль на высокой скорости влетел в электроопору. В результате от машины ничего не осталось, водитель и пассажир остались живы.

Также возле Тернополе произошло ДТП, в котором машину разорвало на части, но водитель остался жив.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег авария, ДТП, Тернополь, погибла

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Сегодня

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