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В Тернополе мужчина покончил с собой на обсервации: подробности

25 апреля, 13:26

Тина Наринецкая

Без отца остались четверо детей

В Тернополе мужчина, который находился на обсервации в городской больнице №3, покончил жизнь самоубийством в своей палате. Он только недавно вернулся из охваченной коронавирусом Польши, сообщили в местном штабе для борьбы с коронавирусом.

Выяснилось, что в Украину мужчина вернулся 14 апреля. До этого он почти два года жил в Польше. 20 апреля его отправили на обсервацию в городскую больницу. Симптомов коронавируса у мужчины не было, три раза в день он измерял температуру тела и не жаловался на самочувствие.

Вчера вечером, 24 апреля, мужчина заперся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь и вызвали полицию. Когда в палату удалось пробраться, пациент уже был мертв – он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства еще установит следствие.

Умершему было всего 39 лет. Он был женат и воспитывал четверых детей. В штабе отметили, что во время обсервации пациенту в больницу никто не приносил передач, но он трижды в день получал больничное питание. В палате, в которой он жил сам, был индивидуальный санузел и балкон.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области возросло число зараженных коронавирусом. Инфекцию COVID-19 подтвердили у 565 человек.За последние сутки в регионе обнаружили 33 новых случая.

Всего же в Украине коронавирусом заразились 8 125 человек. За сутки в стране зафиксировали 478 новых больных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Польша смерть Тернополь больницы самоубийство мужчина тернопольская область

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