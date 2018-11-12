В Тернополе надругались над могилами воинов АТО

Сегодня, 17:14

Злоумышленники сорвали государственные флаги и повредили флагшток

Фото: 2000.ua
Фото: 2000.ua

В Тернополе  на городском кладбище, что на улице Микулинецкой, вандалы повредили могилы бойцов АТО.

"Сообщение о противоправных действиях неизвестных поступило  от местного жителя 12 ноября, около 13 часов", – сообщают в полиции.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Они выяснили, что с двух могил, где похоронены участники антитеррористической операции, злоумышленники сорвали государственные флаги и повредили один флагшток.

По факту противоправных действий открыто уголовное производство по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой или другим местом захоронения).

Продолжается комплекс розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к правонарушению.

Ранее сообщалось, что в  Тернопольской области за одни  сутки вандалы дважды успели повредить памятные знаки. На окраине села Петриков возле Тернополя неизвестные облили маслянистым веществом памятник жертвам Холокоста. А в тернопольском парке "Топильче" неизвестные разрисовали красной краской гранитный камень, установленный в честь создания стрелковой дивизии "Галичина".

А  в Хмельницкой области хулиганы похитили с могилы убитого на Донбассе бойца украинский флаг, и разъезжали с ним по селу.

 
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"Сегодня"

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