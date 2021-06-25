В Тернополе накрыли "бизнес" по производству COVID-справок

В Тернополе четверо человек разоблачили по факту изготовления поддельных голографических защитных элементов, подделки документов и их сбыта.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра", предоставляющего услуги по трудоустройству граждан Украины за границей, организовали схему по изготовлению и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19, якобы выданных медицинским учреждением.

Стоимость одной липовой справки колебалась в пределах от 200 до 500 грн. / Фото: gp.gov.ua

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К этому процессу они привлекли еще двух сообщников. Стоимость одной поддельной справки колебалась в пределах от 200 до 500 грн. Фальсифицированные документы использовались для беспрепятственного пересечения границы.

При проведении обысков по адресам проживания фигурантов и по местам их деятельности изъято десятки готовых поддельных справок, бланки и средства для их изготовления, компьютерную технику.

Сейчас решается вопрос о сообщение лицам о подозрении.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области продавали фейковые результаты тестов на COVID-19.

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Также напомним, в Кривом Роге продавали фейковые справки об отсутствии COVID-19.

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