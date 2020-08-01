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В Тернополе отказались ужесточать карантин

1 августа, 18:25

Руслан Ровик Руслан Ровик

Горсовет соберется на внеочередную сессию

В Тернополе городской совет соберется на внеочередную сессию, чтобы принять решение о законности внесения города в "красную" зону.

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте горсовета.

"С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме. При этом призываем жителей придерживаться санитарно-эпидемиологических условий, в частности масочного режима, проводить температурные скриннинги работников и посетителей, обеспечивать дезинфекцию помещений", - говорится в сообщении.

При этом в городском совете убеждают, что показатели заболеваемости уже снизились.

"Среднее количество тестирований методом ПЦР составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24); коэффициент обнаружение случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (показатель – 11); показатель динамики роста случаев инфицирования – 12,5 (показатель – 10)", – добавили в горсовете.

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Между тем, показатель занятости коек пациентами с коронавирусом меньше нормы для "красной" зоны почти вдвое.

Напомним, что ранее отказались усилить карантин в Луцке, который также был внесен в "красную" зону.

Ранее сообщалось, что в Тернополе вспышку коронавируса зафиксировали в детском саду.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Тернополь карантин горсовет коронавирус

Источник: Сегодня

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