В Тернополе памятник Пушкину пытались превратить в финского Санта Клауса (фото)

Фото: tmrada.gov.ua

В Тернополе памятник поэту Александру Пушкину пытались одеть в костюм финского аналога Санта Клауса – Йоулупукки.

Монумент планировали использовать как элемент новогоднего декора центра города до 26 января. Памятник нарядили в костюм рождественского персонажа утром 20 декабря. Как рассказал руководитель Тернопольского туристско-информационного центра Тарас Ковальчук, чтобы подобрать костюм, с памятника несколько раз снимали мерки. На изготовления новогоднего наряда ушло 15 метров ткани, также был использован наполнитель. На работу над костюмом потратили две недели.

Фото: Тарас Ковальчук, Facebook

Вскоре из-за критики памятнику вернули прежний вид.

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"Реагируя на многочисленные обращения жителей Тернополя, сегодня, 23 декабря, с памятника А. Пушкину, который размещен в сквере В. Черновола, убрали новогодний костюм финского рождественского персонажа Йоулупукки, который был элементом декора к новогодне-рождественским праздникам в рамках Файного зимнего городка -2020", – рассказали в пресс-службе местного горсовета.

Ранее мы сообщали, что бронзовый памятник маленьким основателям Киева Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди на Почтовой площади уже готов к новогодним и рождественским праздникам.

Напомним, что традицию украшать памятник яркими и теплыми костюмами начали журналисты "Сегодня" почти год назад.

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