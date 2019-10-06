Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,24

В Тернополе патрульный взял больничный, а сам – поехал в Польшу на заработки

6 октября, 03:05

В настоящее время назначена служебная проверка

Реклама

Полицейский на заработках. В Тернополе патрульный взял больничный, а сам – поехал в Польшу работать на стройке. Там его узнали земляки. Теперь в полиции выясняют, кто выписал липовую справку. Более того – подозревают патрульного в сговоре с руководством. Накажут ли правоохранителя за то, что поехал на заработки? Разбирались "Сегодня".

С Тернопольщины много трудоспособных украинцев ездят на заработки за границу. Большинство – в Польшу. Именно там, на одной из строек, земляки узнали полицейского.

"Всех патрульных, оказалось так, что знают водители в лицо. Люди его узнали и задали вопрос нам здесь в Тернополе или он еще работает, потому что было удивительно, что он там стройке", – рассказывает Андрей Обьещик, директор ОО "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скеля".

Как оказалось, когда тернопольского патрульного заметили в Польше, он якобы был на больничном.

Информацию, которую собрал о полицейском, Андрей сообщил общественному совету при областном управлении Нацполиции. Руководитель патрульных заявляет: его подчиненный – еще в отпуске. Но служебную проверку начали.

"В настоящее время назначена проверка служебная, где включены соответствующие другие структурные подразделения и время у нас есть, проведем. На данный момент человек еще находится в отпуске", – говорит Богдан Шевчук, начальник патрульной полиции в Тернопольской области.

В ведомственном медучреждении – тоже переполох. Ищут того, кто выписал липовый больничный.

"На сегодняшний день ведется служебное расследование по данному факту и это все, что я могу на сегодняшний день вам сказать", – отметила Ирина Смоляк, и. о. начальника территориального медицинского объединения МВД Украины в Тернопольской области.

Проверяют – не поддельные ли служебные документы. А еще предполагают – это может быть и мошенничество.

"Кто-то подделывал документы, кто-то мошенническим способом хотел получить какую-то заработную плату отдельно. То есть здесь, если речь идет о каком-то мошенничестве, то он в сговоре с женщиной и с руководством патрульной полиции, если его вина доказана", – говорит Андрей Обьещик, директор ОО "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скеля".

Но одновременно тернопольские борцы с коррупцией признают: патрульная служба переживает не лучшие времена. Нехватка кадров увеличивает нагрузку на рядовых работников. Известно также, что у правоохранителя, который отправился за границу на заработки, жена сейчас в декретном отпуске.

"Придерживаюсь позиции начальника областной полиции Александра Богомола, что от хорошей жизни человек не поехал бы на заработки во время отпуска, а уехал бы с семьей куда-то отдыхать", – говорит Алексей Станько, председатель областного центра организации общественного союза "Общественное движение "Хвиля".

Служебные расследования в больнице и в управлении полиции будут продолжаться до середины октября.

Ранее мы писали, что украинец ехал на работу за 1000 долларов, а попал в рабство на стройку.

Также сообщалось, что украинцы стали меньше выезжать на заработки за рубеж. "Безвиз" открыл европейские границы для украинцев, но эксперты советуют проанализировать все "за" и "против", прежде чем ставить на себе клеймо "гастарбайтер".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео Польша мошенничество заробитчане стройка Тернополь больничный полицейский заработки патрульная полиция

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видео
Крушение Ан-12 под Львовом: главные подробности, фото и видеоУкраина
Во Львове на здание супермаркета упал строительный кран
Во Львове на здание супермаркета упал строительный кранЗапад
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочку
Во Львовской области две сестры убили новорожденную девочкуЗапад
Под Львовом разбился грузовой самолет: в сети сообщают о погибших
Под Львовом разбился грузовой самолет: в сети сообщают о погибшихЗапад
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машине
Во Львовской области умер ребенок, оставленный родителями в машинеЗапад
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина

Новости партнеров

Loading...