В Тернополе патрульный взял больничный, а сам – поехал в Польшу на заработки

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Полицейский на заработках. В Тернополе патрульный взял больничный, а сам – поехал в Польшу работать на стройке. Там его узнали земляки. Теперь в полиции выясняют, кто выписал липовую справку. Более того – подозревают патрульного в сговоре с руководством. Накажут ли правоохранителя за то, что поехал на заработки? Разбирались "Сегодня".

С Тернопольщины много трудоспособных украинцев ездят на заработки за границу. Большинство – в Польшу. Именно там, на одной из строек, земляки узнали полицейского.

"Всех патрульных, оказалось так, что знают водители в лицо. Люди его узнали и задали вопрос нам здесь в Тернополе или он еще работает, потому что было удивительно, что он там стройке", – рассказывает Андрей Обьещик, директор ОО "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скеля".

Как оказалось, когда тернопольского патрульного заметили в Польше, он якобы был на больничном.

Информацию, которую собрал о полицейском, Андрей сообщил общественному совету при областном управлении Нацполиции. Руководитель патрульных заявляет: его подчиненный – еще в отпуске. Но служебную проверку начали.

"В настоящее время назначена проверка служебная, где включены соответствующие другие структурные подразделения и время у нас есть, проведем. На данный момент человек еще находится в отпуске", – говорит Богдан Шевчук, начальник патрульной полиции в Тернопольской области.

В ведомственном медучреждении – тоже переполох. Ищут того, кто выписал липовый больничный.

"На сегодняшний день ведется служебное расследование по данному факту и это все, что я могу на сегодняшний день вам сказать", – отметила Ирина Смоляк, и. о. начальника территориального медицинского объединения МВД Украины в Тернопольской области.

Проверяют – не поддельные ли служебные документы. А еще предполагают – это может быть и мошенничество.

"Кто-то подделывал документы, кто-то мошенническим способом хотел получить какую-то заработную плату отдельно. То есть здесь, если речь идет о каком-то мошенничестве, то он в сговоре с женщиной и с руководством патрульной полиции, если его вина доказана", – говорит Андрей Обьещик, директор ОО "Противодействие коррупции и мониторинг экологии "Скеля".

Но одновременно тернопольские борцы с коррупцией признают: патрульная служба переживает не лучшие времена. Нехватка кадров увеличивает нагрузку на рядовых работников. Известно также, что у правоохранителя, который отправился за границу на заработки, жена сейчас в декретном отпуске.

"Придерживаюсь позиции начальника областной полиции Александра Богомола, что от хорошей жизни человек не поехал бы на заработки во время отпуска, а уехал бы с семьей куда-то отдыхать", – говорит Алексей Станько, председатель областного центра организации общественного союза "Общественное движение "Хвиля".

Служебные расследования в больнице и в управлении полиции будут продолжаться до середины октября.

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