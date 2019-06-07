В Тернополе пенсионер пытался спуститься из окна по интернет-кабелю и погиб

О полученных травм мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи

Фото: volyn24.com

В Тернополе трагически погиб местный житель. Событие произошло 6 июня около 15 часов на улице Чалдаева. К работникам Тернопольского отдела полиции позвонил врач бригады скорой с сообщением о смерти в результате несчастного случая. Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции.



Правоохранители предварительно установили, что погибший – 74-летний житель областного центра. Мужчина часто употреблял алкоголь. В тот день родственники закрыли его в комнате, чтобы тот не пошел выпивать, а он решил убежать из квартиры через окно. Скрутил веревку с интернет-кабеля и начал спускаться. Однако тонкий кабель не выдержал веса пострадавшего и оборвался. Житель Тернополя упал с высоты 4 этажа. От полученных травм он скончался еще до приезда бригады скорой помощи.



Сведения о событии внесены в единый реестр расследования преступлений согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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