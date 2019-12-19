В Тернополе подозреваемый в совершении крупного ДТП сбежал из больницы на инвалидной коляске

В Тернополе из лечебного учреждения на инвалидной коляске сбежал мужчина, который был подозреваемым в уголовном производстве по факту смертельного дорожного-транспортного происшествия.

Как сообщили в областной полиции, подозреваемый в сопровождении двух коллег и бабушки покинул здание больницы на инвалидной коляске.

Оперативникам удалось выяснить, что беглец вместе с родственниками пересек государственную границу Украины в пункте пропуска "Грушев" – он выехал в сторону Польши, а затем пересел в такси и продолжил движение в неизвестном направлении.

В настоящее время проверяется информация о возможном пребывании подозреваемого на территории Италии.

Стоит напомнить, что ДТП произошло 11 декабря на объездной дороге Тернополя вблизи села Великий Глубочок, когда Арсен Будий за рулем Dacia Logan выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус.

В результате столкновения 54-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через переднее стекло, а затем попала под переднее колесо автобуса. Спасти ее не удалось.

Травмы получил и водитель иномарки. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Медики заявили, что мужчина в тяжелом состоянии и оставлять лечебное учреждение опасно для его жизни.

Врачи предоставили справку о том, что состояние больного не позволяет находиться в условиях изолятора временного содержания или следственного изолятора. В результате полицейские не могли доставить подозреваемого в суд для избрания меры пресечения.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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